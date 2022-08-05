Арендатору пляжа в Геленджике, где туристам навязывали платные лежаки, нашли наказание

Мэр Геленджика Алексей Богодистов дал поручение в срочном порядке подготовить документы на расторжение договора с арендатором местного пляжа, где туристов заставляли оплачивать лежаки. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

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Богодистов отметил, что город имеет по случившемуся инциденту «однозначную позицию» и она заключается в том, что «такого хамского отношения к туристам и, вообще, к людям они терпеть не собираются».

«Дал поручение в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором данной пляжной территории. И пусть этот случай станет показательным для всех, кто делит гостей Геленджика на выгодных и невыгодных. Мы рады каждому отдыхающему, который выбирает наш курорт», — добавил Богодистов.

В администрации Геленджика «РИА Новости» заявили, что сотрудника, который навязывал туристам платные лежаки, уже также уволили. Замначальника ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Максим Нагибин подчеркнул, что отдыхающие в таких ситуациях могут обратиться в суд и получить компенсацию.