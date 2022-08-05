В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
16 минут назад

Арендатору пляжа в Геленджике, где туристам навязывали платные лежаки, нашли наказание

Елена Прошина

Мэр Геленджика Алексей Богодистов дал поручение в срочном порядке подготовить документы на расторжение договора с арендатором местного пляжа, где туристов заставляли оплачивать лежаки. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Арендатору пляжа в Геленджике, где туристам навязывали платные лежаки, нашли наказание
Фото: ТАССТАСС

Богодистов отметил, что город имеет по случившемуся инциденту «однозначную позицию» и она заключается в том, что «такого хамского отношения к туристам и, вообще, к людям они терпеть не собираются».

«Дал поручение в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором данной пляжной территории. И пусть этот случай станет показательным для всех, кто делит гостей Геленджика на выгодных и невыгодных. Мы рады каждому отдыхающему, который выбирает наш курорт», — добавил Богодистов.

В администрации Геленджика «РИА Новости» заявили, что сотрудника, который навязывал туристам платные лежаки, уже также уволили. Замначальника ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Максим Нагибин подчеркнул, что отдыхающие в таких ситуациях могут обратиться в суд и получить компенсацию.

Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудник пляжа «Дельфин» в Геленджике в грубой форме просил уйти расположившихся на песке туристов, если они не собираются пользоваться платными лежаками. Отдыхающие отказали ему и тот начал звонить кому-то. Кадры вызвали бурное обсуждение среди интернет-пользователей.

Общество,Алексей Богодистов,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители