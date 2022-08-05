Посольство Латвии больше не принимает заявления на визы от граждан России. Как сообщается на сайте дипмиссии, это сделано «в связи с международной ситуацией».
Напомним, что с 1 августа было приостановлено соглашение об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран. А граждан, въезжающих в Латвию из РФ, обязывали подписывать документ об осуждении спецоперации на Украине. Россия выражала свой протест на этот счет.
На новость о мере, принятой латвийскими дипломатами, оперативно отреагировали подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».
«Вот уж нечего делать, так это в стране, где тебя не ждут и не любят», – пишет Людмила. «Жаль тех, у кого родственники там, – увидеться будет сложно», – комментирует Анастасия Суханова.