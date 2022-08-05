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56 минут назад

Борис Джинсы и Макарон: лидеров G7 переименовали в «Википедии»

Елена Прошина

Неизвестные переименовали глав государств «Большой Семерки» в «Википедии». Как сообщает URA.RU, шутники решили, что премьеру Великобритании Борису Джонсону больше подходит фамилия «Джинсы», а канцлера Германии Олафа Шольца назвали в честь тезки-снеговика из мультфильма «Холодное сердце».

Борис Джинсы и Макарон: лидеров G7 переименовали в «Википедии»
Фото: ReutersReuters

Председатель Совмина Италии Марио Драги стал «Марио Драгиценности», а канадский премьер Джастин Трюдо получил фамилию своего соотечественника Джастина Бибера. Байдена переименовали в «Джогернаута».

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Президента Франции и главу кабмина Японии переименовали созвучно продуктам питания — Эммануэль Макарон и Фумио Кисадилья. Члены G7 от Евросоюза стали Шарль «шим шоль» Мишелем и Урсулой фон «дерево» Ляйен.

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Отметим, что на данный момент фамилии и имена политиков уже исправлены на настоящие. Однако, вокруг статьи разразилась «война правок» — в течение дня пользователи неоднократно пытались вернуть «более правильные» имена политиков, а администраторы откатывали изменения.

Общество,Олаф Шольц,Борис Джонсон,Марио Драги,Джастин Бибер,Джастин Трюдо,ЕС,
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