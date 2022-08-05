Борис Джинсы и Макарон: лидеров G7 переименовали в «Википедии»

Неизвестные переименовали глав государств «Большой Семерки» в «Википедии». Как сообщает URA.RU, шутники решили, что премьеру Великобритании Борису Джонсону больше подходит фамилия «Джинсы», а канцлера Германии Олафа Шольца назвали в честь тезки-снеговика из мультфильма «Холодное сердце».

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Председатель Совмина Италии Марио Драги стал «Марио Драгиценности», а канадский премьер Джастин Трюдо получил фамилию своего соотечественника Джастина Бибера. Байдена переименовали в «Джогернаута».

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Президента Франции и главу кабмина Японии переименовали созвучно продуктам питания — Эммануэль Макарон и Фумио Кисадилья. Члены G7 от Евросоюза стали Шарль «шим шоль» Мишелем и Урсулой фон «дерево» Ляйен.