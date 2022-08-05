Мировая элита начала 20 века

В начале 20 века мир вступил в эпоху больших и подчас трагических перемен. Традиционное общество с его аристократическим укладом жизни еще блистало на мировой арене, а графы, короли и императоры владели судьбой и умами миллионов граждан. Сильные мира сего в поисках приключений разъезжали по Европе на дорогих каретах и автомобилях, об их блистательных нарядах писали в газетах и журналах, давали балы и размышляли о судьбе человечества. Они еще не подозревали, что бок о бок с ними уже жили новые люди, готовые занять их место на вершине пирамиды власти. Человечество в будущем поджидали: Первая мировая война, крушение великих империй, хаос и кровавые революции. Как выглядела политическая и творческая элита, а также их соперники начала 20 века в работах художника-колоризатора Ольги Шириной (Klimbim) – в галерее «Рамблера»