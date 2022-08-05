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29 минут назад

Мировая элита начала 20 века

Александр Котлеткин

В начале 20 века мир вступил в эпоху больших и подчас трагических перемен. Традиционное общество с его аристократическим укладом жизни еще блистало на мировой арене, а графы, короли и императоры владели судьбой и умами миллионов граждан. Сильные мира сего в поисках приключений разъезжали по Европе на дорогих каретах и автомобилях, об их блистательных нарядах писали в газетах и журналах, давали балы и размышляли о судьбе человечества. Они еще не подозревали, что бок о бок с ними уже жили новые люди, готовые занять их место на вершине пирамиды власти. Человечество в будущем поджидали: Первая мировая война, крушение великих империй, хаос и кровавые революции. Как выглядела политическая и творческая элита, а также их соперники начала 20 века в работах художника-колоризатора Ольги Шириной (Klimbim) – в галерее «Рамблера»

1/23 Последний германский император и король Пруссии Вильгельм II
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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2/23 Потомок легендарного царя Соломона и последний император Эфиопии Хайле Селассие
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
3/23 Аликс Гессенская (Александра Фёдоровна) с братом Эрнстом Людвигом
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
4/23 Эстрадная певица Анастасия Вяльцева
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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5/23 Король Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии Эдуард VII и последний российский император Николай II
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
6/23 Священник Георгий Гапон - организатор январской рабочей забастовки и массового шествия рабочих к царю с петицией, закончившегося расстрелом рабочих и положившего начало Первой русской революции
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
7/23 Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей граф Лев Толстой
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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8/23 Художник Василий Кандинский и его кот Васька
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
9/23 Одна из величайших балерин XX века Анна Павлова
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
10/23 Великий князь Александр Михайлович
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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11/23 Великая княжна Мария Романова
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
12/23 Министр иностранных дел Временного правительства Павел Милюков
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
13/23 Василий Иванович Чапаев
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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14/23 Королева кинематографа России начала XX века Вера Холодная
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
15/23 Первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
16/23 Раймонда де Ларош - одна из первых женщин-летчиц в мире
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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17/23 Патриарх Московский и всея России Тихон, первый после восстановления патриаршества в России
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
18/23 Советский поэт Владимир Маяковский
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
19/23 Революционер Яков Свердлов, он же Андрей Уральский, товарищ Андрей, Макс, Махровый, Михаил Пермяков, Михалыч и Смирнов
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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20/23 Один из создателей Российской республики Александр Керенский
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
21/23 Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов с женой Полиной Жемчужиной
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
22/23 Китайские революционеры Мао Цзэдун и Чжу Дэ
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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