Женщине, которая бросила ботинок в губернатора из-за проблем с жильем, выделили квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

— Администрация Углегорского района в течение суток предоставила жилье жительнице райцентра после жалобы губернатору. Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда, — говорится в сообщении.

На встрече с губернатором Сахалина Валерия Лимаренко жительница Углегорска обратилась с жалобой на жилье, в котором приходится жить ее семье. Не сумев убедить чиновника, женщина на эмоциях бросила в него плесневелый ботинок, который принесла для доказательства своих слов.