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1 час назад

Бросившей в губернатора ботинок жительнице Углегорска выделили квартиру

Вечерняя Москва

Женщине, которая бросила ботинок в губернатора из-за проблем с жильем, выделили квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

— Администрация Углегорского района в течение суток предоставила жилье жительнице райцентра после жалобы губернатору. Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда, — говорится в сообщении.

На встрече с губернатором Сахалина Валерия Лимаренко жительница Углегорска обратилась с жалобой на жилье, в котором приходится жить ее семье. Не сумев убедить чиновника, женщина на эмоциях бросила в него плесневелый ботинок, который принесла для доказательства своих слов.

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Со встречи женщину вывела полиция. Сперва на нее был составлен административный протокол факту «мелкого хулиганства, то есть нарушения общественного порядка». Однако дело прекратили с формулировкой «отсутствие состава правонарушения» после вмешательства полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, который сказал, что не видит оснований для наказания жительницы и пообещал во всем разобраться.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 3 августа поручил изучить информацию и разобраться в проблеме выселения ветеранов МВД из квартир в Новой Москве.

Общество,Видео,Валерий Лимаренко,Юрий Трутнев,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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