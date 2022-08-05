В Геленджике охранник местного пляжа устроил словесную перепалку с отдыхающими и пытался их прогнать. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры инцидента.

Мужчина и женщина убрали платные шезлонги на пляже курортного города и решили позагорать на полотенцах. Однако такой подход пришелся не по нраву сотруднику охраны. Он потребовал от них покинуть зону отдыха, а также заявил, что пляж находится в аренде. Но туристы возразили охраннику тем, что береговая зона является территорией общего пользования. Уходить с пляжа они отказались.