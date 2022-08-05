Пока вы спали: "реанимация" ядерной сделки и причастность США к появлению COVID-19

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
По словам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, во время проведения специальной военной операции были изъяты документы, свидетельствующие о привлечении Украины к военно-биологической программе США. При этом в Минобороны допустили возможность того, что агентство США по международному развитию (USAID) причастно к возникновению коронавируса COVID-19, пишут «Известия».
Опрошенные изданием эксперты отметили, что до сих пор не найден «нулевой» пациент и неизвестно, как вирус, вызвавший пандемию, перешел от животного к человеку. В экспертных кругах одной из основных является версия искусственного происхождения COVID-19, а его распространение может быть связано как с желанием оценить «лайт-версию» боевого вируса, так и с утечкой из лаборатории.
По данным сервиса SuperJob, в России сразу на 58% вырос спрос на главных инженеров, механиков и технологов. Особенно остро дефицит ощущается в металлургии, судо- и приборостроении, радиоэлектронной отрасли. Больше всего не хватает таких специалистов на предприятиях в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, сообщают «Известия».
При этом работодатели готовы предлагать специалистам зарплату от 150 тыс. до 270 тыс. рублей. Также на 10–20% по сравнению с прошлым годом выросли зарплаты в среднем звене и на 7–8% у квалифицированных рабочих. Для решения проблемы кадрового голода необходимо менять образовательные программы и внедрять практику на предприятиях параллельно с теоретическим обучением специалистов, считают эксперты.
Евросоюз представил Ирану и США ряд компромиссных решений по «ядерной сделке» - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Переговорщики приехали в Вену, чтобы попытаться согласовать итоговый документ, пишет «Коммерсант».
Достижение компромисса по восстановлению СВПД осложняет решение Ирана отключить видеокамеры на ряде своих ядерных объектов и заявление о запуске центрифуг по обогащению урана, а также угрозы Израиля нанести по Ирану «сильный удар». При этом глава МИД ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что сторонам удастся договориться.
Украинские власти, несмотря на военные действия в стране, намерены с 1 сентября запустить приватизацию 420 предприятий, среди которых элеваторы и хлебокомбинаты. Об этом сообщает «Независимая газета».
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Киеве рассчитывают, что приватизация даст возможность выкупить предприятия, которые «стоят и неэффективно используются» и благодаря грантовым программам быстро начать работу на них. При этом экспертов удивило, что объектами приватизации должны стать элеваторы и хлебокомбинаты, которые в нынешних условиях весьма востребованы.
Израильские политики предупреждают, что спор за газовые месторождения с Ливаном может выйти из-под контроля, перейти за пределы «ограниченного обмена ударами». Таким образом создается угроза того, что «часть Бейрута будет стерта с лица земли», пишет «Независимая газета».
По данным осведомленных источников, глава Генштаба израильской армии Авив Кохави предупредил членов правительства, что для лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы вопрос с борьбой за спорную акваторию представляет собой способ мобилизовать своих последователей. По его мнению, это создает серьезный риск дестабилизации ситуации.