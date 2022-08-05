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11 минут назад

Пока вы спали: "реанимация" ядерной сделки и причастность США к появлению COVID-19

Елена Прошина

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Пока вы спали: "реанимация" ядерной сделки и причастность США к появлению COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Россия допустила причастность США к появлению COVID-19

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По словам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, во время проведения специальной военной операции были изъяты документы, свидетельствующие о привлечении Украины к военно-биологической программе США. При этом в Минобороны допустили возможность того, что агентство США по международному развитию (USAID) причастно к возникновению коронавируса COVID-19, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что до сих пор не найден «нулевой» пациент и неизвестно, как вирус, вызвавший пандемию, перешел от животного к человеку. В экспертных кругах одной из основных является версия искусственного происхождения COVID-19, а его распространение может быть связано как с желанием оценить «лайт-версию» боевого вируса, так и с утечкой из лаборатории.

Названы самые востребованные профессии в российской промышленности

По данным сервиса SuperJob, в России сразу на 58% вырос спрос на главных инженеров, механиков и технологов. Особенно остро дефицит ощущается в металлургии, судо- и приборостроении, радиоэлектронной отрасли. Больше всего не хватает таких специалистов на предприятиях в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, сообщают «Известия».

При этом работодатели готовы предлагать специалистам зарплату от 150 тыс. до 270 тыс. рублей. Также на 10–20% по сравнению с прошлым годом выросли зарплаты в среднем звене и на 7–8% у квалифицированных рабочих. Для решения проблемы кадрового голода необходимо менять образовательные программы и внедрять практику на предприятиях параллельно с теоретическим обучением специалистов, считают эксперты.

Переговоры в Вене должны реанимировать «ядерную сделку» с Ираном

Евросоюз представил Ирану и США ряд компромиссных решений по «ядерной сделке» - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Переговорщики приехали в Вену, чтобы попытаться согласовать итоговый документ, пишет «Коммерсант».

Достижение компромисса по восстановлению СВПД осложняет решение Ирана отключить видеокамеры на ряде своих ядерных объектов и заявление о запуске центрифуг по обогащению урана, а также угрозы Израиля нанести по Ирану «сильный удар». При этом глава МИД ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что сторонам удастся договориться.

Киев запустит массовую приватизацию на фоне боевых действий

Украинские власти, несмотря на военные действия в стране, намерены с 1 сентября запустить приватизацию 420 предприятий, среди которых элеваторы и хлебокомбинаты. Об этом сообщает «Независимая газета».

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Киеве рассчитывают, что приватизация даст возможность выкупить предприятия, которые «стоят и неэффективно используются» и благодаря грантовым программам быстро начать работу на них. При этом экспертов удивило, что объектами приватизации должны стать элеваторы и хлебокомбинаты, которые в нынешних условиях весьма востребованы.

Израиль готов уничтожить половину Бейрута в споре за газ

Израильские политики предупреждают, что спор за газовые месторождения с Ливаном может выйти из-под контроля, перейти за пределы «ограниченного обмена ударами». Таким образом создается угроза того, что «часть Бейрута будет стерта с лица земли», пишет «Независимая газета».

По данным осведомленных источников, глава Генштаба израильской армии Авив Кохави предупредил членов правительства, что для лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы вопрос с борьбой за спорную акваторию представляет собой способ мобилизовать своих последователей. По его мнению, это создает серьезный риск дестабилизации ситуации.

Общество,Авив Кохави,Денис Шмыгаль,Жозеп Боррель,Игорь Кириллов,Верховный суд,Коммерсант,Хезболла,Генштаб,ЕС,
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