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15 минут назад

Еще одна страна возобновит прямое авиасообщение с Россией

Никита Бородкин

Эфиопия возобновит авиаперелеты в Россию с 23 августа. Как сообщает РИА Новости, посол государства Алемайеху Тегену рассказал, что авиакомпания Ethiopian Airlines будет совершать до трех рейсов в неделю из Москвы в Аддис-Абебу.

Еще одна страна возобновит прямое авиасообщение с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению дипломата, это вызовет рост туристического интереса у граждан России. Ранее дипломат заявлял, что Ethiopian Airlines находятся на четвертом месте в мире по количеству выполняемых рейсов. В их авиапарк входят самолеты Airbus, Boeing и Bombardier.

На юге и в центре РФ продлили режим ограничения полетов

Напомним, что с 9 апреля Россия сняла ограничения на полеты в 52 государства с 9 апреля, введенные из-за распространения коронавируса нового типа.

В конце июля стало известно, что в Туристическом управлении Таиланда планируют к зиме восстановить авиасообщение с Россией, а также начать прием платежей по карте системы «Мир».

Общество,Boeing,
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