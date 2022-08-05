Еще одна страна возобновит прямое авиасообщение с Россией

Эфиопия возобновит авиаперелеты в Россию с 23 августа. Как сообщает РИА Новости, посол государства Алемайеху Тегену рассказал, что авиакомпания Ethiopian Airlines будет совершать до трех рейсов в неделю из Москвы в Аддис-Абебу.

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По мнению дипломата, это вызовет рост туристического интереса у граждан России. Ранее дипломат заявлял, что Ethiopian Airlines находятся на четвертом месте в мире по количеству выполняемых рейсов. В их авиапарк входят самолеты Airbus, Boeing и Bombardier.

Напомним, что с 9 апреля Россия сняла ограничения на полеты в 52 государства с 9 апреля, введенные из-за распространения коронавируса нового типа.