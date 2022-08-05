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38 минут назад

Избавиться от старых вещей хотят 79% россиян

Газета.Ru

Освободить дом от старой одежды хотели бы 79% россиян. Это показал опрос, проведенный сервисами «Юла» и «Объявления ВКонтакте» совместно с аналитическим агентством ResearchMe. Его результаты поступили в «Газету.Ru».

Избавиться от старых вещей хотят 79% россиян
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Пересмотреть свой гардероб и распрощаться со старыми вещами серьезно настроены 79% опрошенных. Как правило — это женщины (89% ответов от них и 66% от мужчин)», — говорится в исследовании.

При этом 26% респондентов сообщили, что мечтают избавиться от старой мебели, а 20% — от ненужной техники. Освободить дом от подарков, оказавшихся бесполезными, были бы рады 19% опрошенных.

«Так, напротив, чаще отвечают мужчины (71%), нежели женщины (60%)», — уточнили аналитики.

Большинство опрошенных признались, что не готовы выкидывать вещи, а хотели бы передать или продать их — так ответили 92%. Отмечается, что 72% участников опроса считают нужным избавляться от вещей при помочи сервисов объявлений.

«Чуть меньше четверти опрошенных планируют разместить объявления в социальных сетях, а 17% хотели бы отдать свои вещи в секонд-хенды», — добавили авторы исследования.

Общество,Социология,
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