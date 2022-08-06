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12 минут назад

Россияне определили наиболее уважаемые профессии

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Наиболее благородные и уважаемые профессии определили жители России в опросе сервиса «Работа.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне определили наиболее уважаемые профессии
Фото: Dan Dimmock / UnsplashDan Dimmock / Unsplash

По данным исследования, самыми уважаемыми стали учителя и преподаватели. На второй строчке разместились врачи, а на третьей — спасатели и пожарные.

Названы самые востребованные в Москве вакансии

Также в числе уважаемых профессий были названы ученые, военные, пилоты и космонавты. Замкнули список моряки, полицейские, представители рабочих профессий, строители, шахтеры и IT специалисты.

Ранее россияне назвали профессии с самыми красивыми работниками. В их числе оказались актеры, музыканты и журналисты.

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