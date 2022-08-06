Россияне определили наиболее уважаемые профессии

Наиболее благородные и уважаемые профессии определили жители России в опросе сервиса «Работа.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным исследования, самыми уважаемыми стали учителя и преподаватели. На второй строчке разместились врачи, а на третьей — спасатели и пожарные.

Также в числе уважаемых профессий были названы ученые, военные, пилоты и космонавты. Замкнули список моряки, полицейские, представители рабочих профессий, строители, шахтеры и IT специалисты.