Google объяснила удаление YouTube-канала «Гоблина»

Пресс-служба компании Google объяснила, почему был удалён YouTube-канал Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом «Гоблин». Об этом сообщает РБК.

Согласно заявлению Google, канал Пучкова был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти.

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», – говорится в сообщении.

Также представители видеохостинга добавили, что политика компании запрещает контент «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», в том числе конфликт на Украине.