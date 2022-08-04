Google объяснила удаление YouTube-канала «Гоблина»

Пресс-служба компании Google объяснила, почему был удалён YouTube-канал Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом «Гоблин». Об этом сообщает РБК.
Согласно заявлению Google, канал Пучкова был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти.
«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», – говорится в сообщении.
Также представители видеохостинга добавили, что политика компании запрещает контент «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», в том числе конфликт на Украине.
Так как это был третий страйк канала Пучкова за последние три месяца, согласно правилам компании, канал был удалён. При этом сам блогер отметил, что не получал никаких предупреждений, кроме уведомления об удалении канала.
Напомним, что ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пообещал «отомстить» за удаленный YouTube-канал Дмитрия Пучкова.