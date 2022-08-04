В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
39 минут назад

Стала известна причина удаления YouTube-канала «Гоблина»

Елена Прошина

Пресс-служба компании Google объяснила, почему был удалён YouTube-канал Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом «Гоблин». Об этом сообщает РБК.

Google объяснила удаление YouTube-канала «Гоблина»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно заявлению Google, канал Пучкова был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти.

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», – говорится в сообщении.

Также представители видеохостинга добавили, что политика компании запрещает контент «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», в том числе конфликт на Украине.

Так как это был третий страйк канала Пучкова за последние три месяца, согласно правилам компании, канал был удалён. При этом сам блогер отметил, что не получал никаких предупреждений, кроме уведомления об удалении канала.

"Это борьба лично со мной, а не с каналом"

Напомним, что ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пообещал «отомстить» за удаленный YouTube-канал Дмитрия Пучкова.

Общество,Наука и техника,Дмитрий Пучков,Дмитрий Медведев,Google,Совет безопасности РФ,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители