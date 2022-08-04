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23 минуты назад

ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL

Елена Прошина

Американская компания ETS вновь открыла на своей платформе россиянам доступ к сдаче экзамена TOEFL на знание английского языка. Об этом сообщает «РИА Новости».

ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, россиянам снова стала доступна регистрация для прохождения онлайн-теста. При этом неважно находятся они на территории РФ или в другой стране, также граждане страны имеют возможность проходить тестирование очно в экзаменационных центрах, если живут в США.

Ранее ETS объявила о возобновлении доступа россиян к TOEFL в дистанционном режиме и за пределами РФ. При этом компания предупредила, что сдача экзаменов в центрах тестирования в России, которые закрылись 13 марта, по-прежнему невозможна.

Сообщение о запрете россиянам сдавать TOEFL оказалось частично недостоверным

Напомним, что ETS запретила россиянам сдавать TOEFL 2 августа. Компания стала отказывать в обслуживании всем гражданам РФ вне зависимости от их местонахождения. Результаты TOEFL необходимы для поступления в зарубежные вузы.

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