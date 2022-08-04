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15 минут назад

Россиян предупредили о мошеннической схеме с платными дорогами

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Мошенники придумали новую схему для обмана российских водителей. В зоне риска — автомобилисты, которые пользуются платными дорогами, вроде Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве, с режимом постоплаты. Об этой уловке «Газете.Ru» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на информационной безопасности. Там отметили, что мошенникам уже удалось обмануть десятки водителей.

Мошенники придумали новую схему для обмана водителей
Фото: CC0 / DarkoStojanovic /CC0 / DarkoStojanovic /

Злоумышленники работают следующим образом. Они звонят водителю, ехавшему некоторое время назад по платной дороге, и предупреждают о наличии у него задолженности за проезд.

Автомобилисту предлагают оплатить долг, чтобы не нарваться на штраф, перейдя по специальной ссылке. Её присылают в мессенджер или на электронную почту.

На самом деле такая ссылка ведёт на мошеннический сайт, который похож на портал официального оператора. Оплачивая там якобы имеющийся долг, водитель теряет деньги.

ЦБ: Мошенники изменили тактику вымогания денег

Специалисты по безопасности отметили, что с технической точки зрения эта схема сложна для исполнения. Непонятно, как мошенники будут получать сведения о поездке и искать личные контакты владельца машины. Тем не менее уже известно о нескольких десятках автолюбителей, попавшихся на эту уловку.

Защитить свои деньги от мошенников в этом случае поможет элементарная бдительность, отметили эксперты. Они порекомендовали ни под каким предлогом не оплачивать задолженности за проезд на нелегитимных ресурсах и не переходить по ссылкам для оплаты из мессенджеров, соцсетей и электронной почты.

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