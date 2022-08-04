Мошенники придумали новую схему для обмана водителей

Мошенники придумали новую схему для обмана российских водителей. В зоне риска — автомобилисты, которые пользуются платными дорогами, вроде Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве, с режимом постоплаты. Об этой уловке «Газете.Ru» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на информационной безопасности. Там отметили, что мошенникам уже удалось обмануть десятки водителей.

Фото: CC0 / DarkoStojanovic / CC0 / DarkoStojanovic /

Злоумышленники работают следующим образом. Они звонят водителю, ехавшему некоторое время назад по платной дороге, и предупреждают о наличии у него задолженности за проезд.

Автомобилисту предлагают оплатить долг, чтобы не нарваться на штраф, перейдя по специальной ссылке. Её присылают в мессенджер или на электронную почту.

На самом деле такая ссылка ведёт на мошеннический сайт, который похож на портал официального оператора. Оплачивая там якобы имеющийся долг, водитель теряет деньги.

Специалисты по безопасности отметили, что с технической точки зрения эта схема сложна для исполнения. Непонятно, как мошенники будут получать сведения о поездке и искать личные контакты владельца машины. Тем не менее уже известно о нескольких десятках автолюбителей, попавшихся на эту уловку.