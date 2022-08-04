Украинку заподозрили в госизмене за сожительство с военным РФ

В отношении жительницы Украины завели дело о государственной измене за то, что она сожительствовала с российским военным, а также готовила бойцам Вооруженных сил РФ еду и стирала их одежду. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Сумской области в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).