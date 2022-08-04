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1 час назад

Жительницу Украины заподозрили в госизмене за сожительство с российским военным

Lenta.ru

В отношении жительницы Украины завели дело о государственной измене за то, что она сожительствовала с российским военным, а также готовила бойцам Вооруженных сил РФ еду и стирала их одежду. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Сумской области в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Украинку заподозрили в госизмене за сожительство с военным РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным следствия, 27-летняя жительница села Боромля с первых дней нахождения российской армии на этой территории «без всякого принуждения и угроз наладила контакт с военным Российской Федерации». Уточняется, что женщина готовила бойцам еду и стирала одежду.

«При этом скот для приготовления пищи забирали из заброшенных домов. Более того, подозреваемая сожительствовала с одним из военных. По словам женщины, он обещал увезти ее с собой, однако потом скрылся», — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что следователи Ахтырского районного отдела полиции проводят досудебное расследование.

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