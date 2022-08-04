Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Очередной пик заболеваемости COVID-19 в России спрогнозировал вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с РИА Новости он сообщил, что подъем заболеваемости ожидается в конце августа.
«В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался (подъем) где-то в конце июля, значит, в конце августа должен быть пик», — предположил Альтштейн.
Он уточнил, что отечественную систему здравоохранения вряд ли ожидает перегрузка из-за новой волны коронавируса.
Ранее о высоких рисках заражения COVID-19 заявил Роспотребнадзор. В целях профилактики в ведомстве рекомендовали регулярно проветривать помещения, вакцинироваться, мыть руки с мылом и носить маски в местах скопления людей, что особенно важно для граждан, находящихся в группе риска.