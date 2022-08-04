Политолог рассказал о преимуществах электронного голосования в Москве

Политолог, член ОП Москвы, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов считает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) увеличит явку избирателей на выборы.
«В 2020 году на выборах в Марьино и Бабушкинском районе было применено ДЭГ. Явка благодаря этому параметру была значительно выше, чем на муниципальных выборах и голосовании в Госдуму. Я считаю, что удобство голосования привлекло избирателей. Свои голоса отдали и впервые голосующие, и те, кто не смог явиться на участки по разным причинам», — отметил Асафов.
По мнению политолога, москвичам привычно пользоваться государственными услугами в цифровом виде.
«Москвичи пользуются бесплатным Wi-Fi, цифровыми сервисами mos.ru и «Госуслуги». Москвичам просто удобнее пользоваться телефоном или компьютером. Люди положительно оценивают возможность голосовать дистанционно. Часто люди даже не знают о приближающихся выборах, но знают о возможности ДЭГ», — сказал Асафов.
В этом году в Москве впервые в стране на выборах будет опробован электронный список избирателей. Избирательные участки оснастят компьютерами, данные о выдаче бюллетеня будут автоматически проверяться и заноситься в него. Александр Асафов подчеркнул, что электронный список избирателей поможет избежать ряда проблем при подсчете голосов.
«Попытки двойного голосования, риск человеческих ошибок при внесении данных об избирателях и многие другие факторы создавали проблемы. Использование электронного списка избирателей в Москве, где многомилионное население, упростит работу тех, кто подсчитывает голоса избирателей. Система собирает и обновляет информацию в режиме онлайн. В месяц в Москве в связи со сменой места жительства, смертью достижением совершеннолетия в месяц вносится около 45 тысяч исправлений о голосующих. Оперативно учесть все изменения просто невозможно. Электронный список избирателей ликвидирует вероятность ошибок в силу автоматизации процесса», — отметил Асафов.
По мнению политолога, даже те, кто отрицательно относится к ДЭГ, меняют свое мнение.
«Взять пример КПРФ. Они выступали против ДЭГ в 2021 году. При этом партия получила большое количество голосов в электронном виде. Я не считаю их критическую позицию успешной. Думаю, что практически все рано или поздно поймут все преимущества ДЭГ и изменят свое мнение», — заключил политолог.
С 9 по 11 сентября 2022 года в Москве пройдут выборы в представительные органы местного самоуправления. Всего будут выбраны 1417 муниципальных депутатов в 313 многомандатных избирательных округах, расположенных на территории 124 районов Москвы, а также в городском округе Троицк. Для онлайн голосования избирателю необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Статус доступности дистанционного электронного голосования можно будет проверить в личном кабинете в специальном разделе.