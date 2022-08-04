Политолог рассказал о преимуществах электронного голосования в Москве

«В 2020 году на выборах в Марьино и Бабушкинском районе было применено ДЭГ. Явка благодаря этому параметру была значительно выше, чем на муниципальных выборах и голосовании в Госдуму. Я считаю, что удобство голосования привлекло избирателей. Свои голоса отдали и впервые голосующие, и те, кто не смог явиться на участки по разным причинам», — отметил Асафов.