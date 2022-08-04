Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID в России в августе

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России в конце августа. Об этом сообщает РИА Новости.

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При этом эксперт высказал сомнения в том, что в результате прироста зараженных система здравоохранения окажется перегружена. Альтштейн подчеркнул, что делает такие выводы на основании того, как протекает пандемия в других странах с штаммами «омикрона» BA.4 и BA.5 — они редко приводят к госпитализациям, из-за чего больницы не перегружаются.

Напомним, что в последние недели в России вновь регистрируется прирост заболеваемости коронавирусом. 4 августа впервые с апреля выявили более 17,1 тысяч случаев заражения, госпитализировали 1916 пациентов.