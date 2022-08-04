Пока вы спали: угроза Крымскому мосту и дестабилизация в Карабахе

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Фото: ТАСС ТАСС

Украина требует западных вливаний

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Текущие данные говорят о сокращении украинского экспорта и росте дефицита платежного баланса, а резервы Нацбанка Украины стремительно уменьшаются. Киев ждет финансовый коллапсе, если западные страны не увеличат прямое ежемесячное финансирование с 2,5-3 до 5 млрд долларов, пишет «Независимая газета».

Украина уже запросила отсрочку по выплате внешних долгов, а ее рейтинг понижен до преддефолтного. Российские эксперты отметили, что запас прочности у экономик западных стран достаточно велик, и они пока могут содержать Украину, рассчитывая «дожать Россию». Однако нарастающая цена противостояния может в итоге привести к началу конструктивных переговоров, и уже сейчас страны ЕС и США не торопятся обслуживать любые запросы Киева.

Киев нацелит американские ракеты на Крымский мост

В Вашингтоне обсуждается возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) для реактивных систем залпового огня HIMARS. С помощью этих ракет ВСУ смогут держать под прицелом весь Крымский полуостров и Керченский пролив, отмечает «Независимая газета».

Американские конгрессмены уверены, что ракеты ATACMS необходимы Киеву в ближайшие три – шесть недель для поддержки контрнаступления на юге. При этом украинские политики уже неоднократно заявляли о намерении ударить по Крымскому мосту, а ATACMS способны в этом помочь.

Россиянам начали предлагать разморозить иностранные акции

Российским частным инвесторам стали поступать звонки и сообщения с предложением разблокировать иностранные акции или выкупить их. Об этом рассказали газете «Известия» в фонде «За права заемщиков», а также куратор чата «Разборки с брокерами» и представитель финансовой платформы IF+.

Участники рынка считают, что, используя актуальную повестку, мошенники пытаются выманить у инвесторов доступ к брокерскому счету, а также рассчитывают, что смогут получить комиссию за услуги по разблокировке и, вероятно, уплату каких-то «дополнительных налогов». В ЦБ России рекомендовали при поступлении звонка с предложениями о разморозке, прервать разговор, не раскрывать личные и финансовые данные и не переводить мошенникам деньги.

Jiji Press: аграрии восточной Украины продают зерно россиянам

Фермеры из восточных областей Украины, находящихся под российским контролем, активно сотрудничают с россиянами, продавая им выращенный урожай. Об этом пишет японское издание Jiji Press.

Один из украинских фермеров Виктор Молоток рассказал корреспонденту издания, что аграрии меняют деловых партнеров и сейчас реализуют зерно и семена подсолнечника «по хорошей цене» в Россию. При этом он отметил, что не знает, куда дальше идет это зерно – в Африку или Азию.

«Дефицита в еде у нас не будет, это точно», - заметил Молоток.

В Нагорном Карабахе снова стреляют

Накануне начались боевые действия в районе Лачинского коридора — дороги, связывающей Армению и самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Баку объявил о переходе под азербайджанский контроль нескольких высот и села Ехцаох, а в НКР начата мобилизация. Что происходит в регионе, разбирался «Коммерсант».