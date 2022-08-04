Актера Филиппенко экстренно госпитализировали

Актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с коронавирусом в московскую больницу. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артиста оценивается как средней тяжести — опасения врачей вызывают проявления COVID-19 на фоне хронических заболеваний сердца.

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При обследовании у 77-летнего актера обнаружили изменения в нижней доле левого легкого. Предположительно, это начальные проявления ковидной пневмонии. При этом на фоне имеющейся ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и мерцательной аритмии изменения в легких могут быть последствием сердечных патологий.

Отмечается, что Филиппенко последний раз прививался от коронавируса в 2021 году, однако сейчас тест на инфекцию дал положительный результат.