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28 минут назад

Актера Филиппенко экстренно госпитализировали

Никита Бородкин

Актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с коронавирусом в московскую больницу. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артиста оценивается как средней тяжести — опасения врачей вызывают проявления COVID-19 на фоне хронических заболеваний сердца.

Актера Филиппенко экстренно госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При обследовании у 77-летнего актера обнаружили изменения в нижней доле левого легкого. Предположительно, это начальные проявления ковидной пневмонии. При этом на фоне имеющейся ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и мерцательной аритмии изменения в легких могут быть последствием сердечных патологий.

Отмечается, что Филиппенко последний раз прививался от коронавируса в 2021 году, однако сейчас тест на инфекцию дал положительный результат.

Напомним, что Филиппенко — заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ. Наиболее известен зрителям по ролям в «Мастере и Маргарите», «Визит к Минотавру», «Там, на неведомых дорожках…» и других картинах.

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