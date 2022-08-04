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13 минут назад

Грузинский бар ввел входные «визы» для россиян

Никита Бородкин

Грузинский бар Dedaena Bar ввел входные «визы» для россиян. Как сообщает Telegram-канал Baza, для ее получения требуется правильным образом заполнить анкету с провокационными вопросами.

Грузинский бар ввел входные «визы» для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, для входа от россиян требуют согласиться с тем, что «Крым — это Украина», а Абхазия и Цхинвалский регионы — принадлежат Грузии. Кроме того, посетители должны поддержать фразу «Слава Украине» и заявить, что те «осуждают российскую агрессию» в ходе спецоперации. Анкета составлена на английском языке. Также гости должны пообещать, что не будут говорить с персоналом на русском языке и устраивать политические дискуссии.

Deadena Bar на своем сайте объяснили, что «визу» решили ввести из-за «деликатной политической ситуации», а также некоторых «плохих русских», которые вели себя в баре неподобающим образом.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине часть российских жителей решила эмигрировать из страны, в том числе и в Грузию. Местное население оказалось недовольно большим количеством приехавших.

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