Грузинский бар ввел входные «визы» для россиян

Так, для входа от россиян требуют согласиться с тем, что «Крым — это Украина», а Абхазия и Цхинвалский регионы — принадлежат Грузии. Кроме того, посетители должны поддержать фразу «Слава Украине» и заявить, что те «осуждают российскую агрессию» в ходе спецоперации. Анкета составлена на английском языке. Также гости должны пообещать, что не будут говорить с персоналом на русском языке и устраивать политические дискуссии.