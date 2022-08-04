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19 минут назад

В Россию вернутся аналоги магазинов «Березка». Как они выглядели в СССР

Газета.Ru

Российские власти решили открыть для иностранных дипломатов и членов их семей магазины беспошлинной торговли, подобные тем, что работали в Советском Союзе. Принимать в таких торговых точках будут как рубли, так и евро, и доллары. Цены сразу будут указывать в трех валютах.

1/14 Торговый зал магазина «Березка», 1974 год
Фото: Ю. Левянт/РИА «Новости»
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2/14 Покупательницы в магазине «Березка», Ленинград, 1965 год
Фото: Борис Лосин/РИА «Новости»
3/14 Витрина магазина «Березка», 1986 год
Фото: Виталий Созинов/ТАСС
4/14 Чеки Внешпосылторга для торговли в магазинах «Берёзка»
Фото: Wikimedia Commons
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5/14 Министр Великобритании по делам Шотландии Уильям Росс (второй слева) во время посещения магазина русских сувениров «Березка» в Москве, 1967 год
Фото: Василий Егоров/ТАСС
6/14 Магазин «Березка» в гостинице «Ленинград», 1978 год
Фото: РИА «Новости»
7/14 Магазин сувениров «Берёзка» в городе-курорте Сочи, 1964 год
Фото: РИА «Новости»
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8/14 Министр Великобритании по делам Шотландии Уильям Росс и его супруга Элизабет Айткенхед во время посещения магазина русских сувениров «Березка» в Москве, 1967 год
Фото: Василий Егоров/ТАСС
9/14 Итальянская актриса Клаудия Кардинале, приехавшая для участия в съемках совместного советско-британско-итальянского художественного фильма «Красная палатка», в одном из магазинов сети «Березка» в Москве, 1960-е
Фото: Лев Портер\ТАСС
10/14 Сувенирный магазин «Березка» при гостинице «Советская», Ленинград, 1974 год
Фото: Владимир Целик/РИА «Новости»
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11/14 Финские туристы в магазине «Березка», Ленинград, 1968 год
Фото: Л. Бергольцев/РИА «Новости»
12/14 Американские туристы в валютном магазине «Березка» в Москве, 1988 год
Фото: Вячеслав Киселев/РИА «Новости»
13/14 В магазине «Березка» в Москве, 1976 год
Фото: Анатолий Ковтун/ТАСС
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14/14 Визит представителей американских деловых кругов во главе с министром торговли США Робертом Мосбахером в СССР. На фото: член делегации, издатель журнала Fortune Джеймс Хайес в валютном магазине «Березка» в Москве, 1990 год
Фото: Сергей Титов/РИА «Новости»

Первые такие магазины откроются Москве и Санкт-Петербурге. В них будут продаваться только товары, находящиеся под таможенной процедурой беспошлинной торговли. Речь о спиртных напитках, табачной продукции, парфюмерии, косметике, ювелирных изделиях и гаджетах.

Информация обо всех покупках будет ежемесячно поступать в российский МИД.

Первые «Березки» открылись в Советском Союзе в 1961 году. Доступ туда имели не только дипломаты, но и работающие за границей советские граждане, в том числе военные и моряки. Такие торговые точки работали не только в Москве и Ленинграде, но и в Сочи, Севастополе, Волгограде, Ялте, Новороссийске, Измаиле, Выборге и Находке. Цены были сильно завышены: к примеру, шерстяную кофту, продававшуюся в американских универмагах за $8, в «Березке» можно было купить за $18.

Сеть ликвидировали в 1988 году в ходе кампании «по борьбе с привилегиями».

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