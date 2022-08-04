Жительница Углегорска кинула в мэра ботинок и попала на видео

Жительница Углегорска в ходе публичного мероприятия с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром города Дмитрием Цукановым кинула в градоначальника ботинком. Снятое очевидцами видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На встрече с чиновниками, где обсуждался вопрос расселения аварийного жилья, женщина сначала стала рассказывать, что уже несколько лет живет со своей семьей в жутких условиях. При этом ей предлагают переехать в другой аварийный дом.

«Посмотрите, что у меня дома творится», – обратилась к главе администрации Углегорского ГО местная жительница.