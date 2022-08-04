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6 минут назад

Жительница Углегорска кинула в мэра ботинок и попала на видео

Денис Фьючин

Жительница Углегорска в ходе публичного мероприятия с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром города Дмитрием Цукановым кинула в градоначальника ботинком. Снятое очевидцами видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На встрече с чиновниками, где обсуждался вопрос расселения аварийного жилья, женщина сначала стала рассказывать, что уже несколько лет живет со своей семьей в жутких условиях. При этом ей предлагают переехать в другой аварийный дом.

«Посмотрите, что у меня дома творится», – обратилась к главе администрации Углегорского ГО местная жительница.

В этот момент она достала из пакета обувь с плесенью и швырнула ее в мэра. Женщину вывел из зала полицейский, а губернатор заявил, что ее просьба будет направлена прокурору.

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