Жительница Углегорска кинула в мэра ботинок и попала на видео

Жительница Углегорска в ходе публичного мероприятия с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром города Дмитрием Цукановым кинула в градоначальника ботинком. Снятое очевидцами видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.
На встрече с чиновниками, где обсуждался вопрос расселения аварийного жилья, женщина сначала стала рассказывать, что уже несколько лет живет со своей семьей в жутких условиях. При этом ей предлагают переехать в другой аварийный дом.
«Посмотрите, что у меня дома творится», – обратилась к главе администрации Углегорского ГО местная жительница.
В этот момент она достала из пакета обувь с плесенью и швырнула ее в мэра. Женщину вывел из зала полицейский, а губернатор заявил, что ее просьба будет направлена прокурору.