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1 час назад

Россияне рассказали о причинах отказа от увольнения

ТАСС

Почти 40% россиян не увольнялись бы с работы по собственному желанию, если бы им повысили зарплату, каждого пятого от увольнения может удержать смена руководства. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Россияне рассказали о причинах отказа от увольнения
Фото: ТАССТАСС

В опросе приняли участие 1600 человек, имеющих опыт увольнения по собственному желанию.

"Чаще всего от увольнения может удержать повышение зарплаты: в этом случае свое решение об уходе с последнего места работы могли бы пересмотреть 38% россиян. Каждый пятый (22%) не исключает, что остался бы в компании в случае смены непосредственного руководителя. Гарантии соблюдения прав работника (оплата переработок, "белая" зарплата, нормированный рабочий день и т. п.) могли бы изменить решение об увольнении 8% опрошенных", - говорится в результатах исследования.

Уточняется, что 6% респондентов отказались бы от увольнения по своей инициативе, если бы их повысили в должности. 4% считают достаточным аргументом, чтобы не покидать место работы, изменение атмосферы в коллективе, 3% - отсутствие задержек зарплаты, по 2% - удобный график, отсутствие личных проблем и возможность брать отпуск в удобное время, 1% - возможность работать ближе к дому.

Еще 8% опрошенных выбрали свои факторы, например, отмену обязательной вакцинации от коронавируса, корпоративное обучение, предоставление компенсационного пакета, стабильность, возможность удаленной работы или перевод в другой отдел. Каждый восьмой респондент (13%) заявил, что его бы ничего не удержало бы от увольнения.

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