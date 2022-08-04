Треть россиян хотят переехать из-за шума в квартирах

Россияне настолько страдают от внешних шумов в своих квартирах, что примерно треть из них готовы переехать. Таковы данные опроса, проведенного Rockwool Russia.
«Чаще всего жители многоквартирных домов страдают от воздушных шумов - это звуки музыки, речь, работающий телевизор. Они передаются из одного помещения в другое прямым путем, то есть через смежные стены и окна. Но нередко в квартирах приходится сталкиваться и с другими видами шума. Например, топот ног, падение тяжелых предметов», – цитирует РИА Недвижимость представителя компании.
35 процентов россиян хотят переехать, говорят данные опроса. 22 процента раздражает уличный транспорт, 18% - ремонтные работы, 16% - соседи, многие недовольны детскими криками и громкой музыкой.
Ранее «СП» писала о том, что пьяных сотрудников вычислят по «клавиатурному почерку», об этом сообщили в российской компании «Стахановец».