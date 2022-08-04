Треть россиян хотят переехать из-за шума в квартирах

«Чаще всего жители многоквартирных домов страдают от воздушных шумов - это звуки музыки, речь, работающий телевизор. Они передаются из одного помещения в другое прямым путем, то есть через смежные стены и окна. Но нередко в квартирах приходится сталкиваться и с другими видами шума. Например, топот ног, падение тяжелых предметов», – цитирует РИА Недвижимость представителя компании.