Кусок челябинского метеорита продают за 142 миллиона рублей

Ранее ученые из Кембриджского университета уточнили картину столкновений Челябинского метеорита с другими астероидами до падения на Землю. Предыдущая датировка метеорита выявила два удара примерно 4,5 млрд лет назад, с разницей в 50 млн лет. В новом исследовании ученые объединили результаты ураново-свинцовой датировки с микроскопическим анализом следов нагрева кристаллов. Такие следы появляются при каждом столкновении. В целом ученые подтверждают ранее выдвинутую теорию о двух столкновениях и датируют первое из них периодом 4480–4440 млн лет назад.