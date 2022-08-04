В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
33 минуты назад

Кусок челябинского метеорита продают за 142 миллиона рублей

Газета.Ruиещё 1

Объявление о продаже куска челябинского метеорита в форме сердца было опубликовано на торговой площадке Avito.

Кусок челябинского метеорита продают за 142 миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сердце челябинского метеорита. Состояние: новое. Цена — 142 миллиона рублей", — говорится в объявлении.

В качестве адреса продавца указана Тюмень.

Ранее ученые из Кембриджского университета уточнили картину столкновений Челябинского метеорита с другими астероидами до падения на Землю. Предыдущая датировка метеорита выявила два удара примерно 4,5 млрд лет назад, с разницей в 50 млн лет. В новом исследовании ученые объединили результаты ураново-свинцовой датировки с микроскопическим анализом следов нагрева кристаллов. Такие следы появляются при каждом столкновении. В целом ученые подтверждают ранее выдвинутую теорию о двух столкновениях и датируют первое из них периодом 4480–4440 млн лет назад.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители