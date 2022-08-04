Россиян предупредили о «температурном форсаже»

Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Наступил заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти, предупредил специалист.
«На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше», – сказал Тишковец в интервью радио Sputnik.
По его оценке, в ближайшие дни воздух может прогреться до 32 градусов.
«На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку», – уточнил Тишковец.
Такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов превышает климатическую норму, пояснил специалист.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто и не обеззараживается, а различные коммуникации и подсветка при купании могут стать причиной различных травм и удара током.