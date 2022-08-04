Россиян предупредили о «температурном форсаже»

«На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше», – сказал Тишковец в интервью радио Sputnik .

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто и не обеззараживается, а различные коммуникации и подсветка при купании могут стать причиной различных травм и удара током.