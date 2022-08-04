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53 минуты назад

Синоптик рассказал о «температурном форсаже» в августе

Деловая газета "Взгляд"иещё 11

Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Россиян предупредили о «температурном форсаже»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наступил заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти, предупредил специалист.

«На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше», – сказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

МЧС обратилось к москвичам с экстренным предупреждением

По его оценке, в ближайшие дни воздух может прогреться до 32 градусов.

«На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку», – уточнил Тишковец.

Такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов превышает климатическую норму, пояснил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, так как вода в них обновляется нечасто и не обеззараживается, а различные коммуникации и подсветка при купании могут стать причиной различных травм и удара током.

Общество,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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