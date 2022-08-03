Отец Александра Реввы оправдал поведение сына

Профессор математики Владимир Ревва, отец комика Александра Реввы, рассказал, что звездный сын разорвал с ним отношения после начала спецоперации на Донбассе. Он оправдывает его поведение чрезмерно большой зарплатой и не держит зла. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что шоумен якобы не поддержал спецоперацию, также как и независимость Донбасса.

На фоне этого проживающий в ДНР отец разругался с сыном, позволил себе резкие высказывания в его адрес. Они прекратили общение.

Владимир Ревва поясняет, что не сердится на сына, не держит на него зла. Он полагает, что у вполне «нормального парня» закружилась голова от успехов, востребованности на телевидении, а также «сумасшедших зарплат».