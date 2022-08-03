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16 минут назад

Отец Александра Реввы оправдал поведение сына «сумасшедшей зарплатой»

Илья Родин

Профессор математики Владимир Ревва, отец комика Александра Реввы, рассказал, что звездный сын разорвал с ним отношения после начала спецоперации на Донбассе. Он оправдывает его поведение чрезмерно большой зарплатой и не держит зла. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Отец Александра Реввы оправдал поведение сына
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что шоумен якобы не поддержал спецоперацию, также как и независимость Донбасса.

Александр Ревва разорвал отношения с живущим в Донецке отцом

На фоне этого проживающий в ДНР отец разругался с сыном, позволил себе резкие высказывания в его адрес. Они прекратили общение.

Владимир Ревва поясняет, что не сердится на сына, не держит на него зла. Он полагает, что у вполне «нормального парня» закружилась голова от успехов, востребованности на телевидении, а также «сумасшедших зарплат».

Мужчина предполагает, что Ревва-младший обижается на него. Но все же хотел бы вернуть прежние отношения. Владимир Николаевич надеется, что сын позвонит первым.

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