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31 минуту назад

Бывший главный редактор Baza рассказал об отъезде из России

Lenta.ru

Один из основателей и бывший главный редактор издания Baza Никита Могутин в начале апреля уехал из России. Подробности отъезда из страны журналист раскрыл в посте, опубликованном в Telegram.

Бывший главный редактор Baza рассказал об отъезде из России
Фото: Максим Поляков / КоммерсантъМаксим Поляков / Коммерсантъ

Могутин сообщил, что за последние четыре месяца побывал в нескольких странах. Как отметил журналист, сейчас он находится в Грузии.

Также он рассказал, что смог покинуть Россию только со второй попытки. По словам экс-главреда Baza, в первый раз ему отказали в выезде за границу из-за того, что он не заплатил штраф в размере 180 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге. Могутин уточнил, что после этого заплатил необходимую сумму, и покинул страну.

Могутин ушел из издания Baza в феврале. Журналист подчеркнул, что решение об увольнении далось ему нелегко. Тем не менее, как уточнил экс-главред, оно зрело уже давно.

В августе 2021 года стало известно о том, что суд в Москве оштрафовал Могутина на 180 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге. Сооснователь Baza не согласился с решением суда и заявил, что в деле было допущено «невероятное количество нарушений». Он также заверил, что работал на акции протеста в качестве журналиста.

Могутина задержали в Москве в мае 2021 года. Сотрудники правоохранительных органов остановили его автомобиль и заявили, что он проходит по ориентировке. Журналиста доставили в ОВД «Китай-город» и отпустили через час. На следующий день Могутин узнал, что его обвиняют в участии в несанкционированном митинге, который прошел в Москве 21 апреля.

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