Москвичи начали продавать места в очередях в H&M

Объявление о продаже места в очереди в магазин одежды торговой марки H&M в московском торговом центре «Авиапарк» появилось на «Авито». Стоимость услуги ее автор оценил в 500 рублей.

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Продавец гарантирует место в начале очереди. По его словам, услуга сохранит покупателю «несколько часов», а также гарантирует «быстрый вход» в магазин.

avito

2 августа после длительного перерыва, вызванного приостановкой работы ретейлера в России, в Москве открылись два магазина сети в ТЦ «Мегаполис» и «Авиапарк». H&M таким образом решил распродать оставшуюся в торговых точках одежду и аксессуары перед полным закрытием в РФ. Сразу после открытия к входу в магазины собрались огромные очереди. Количество желающих попасть в H&M исчисляется сотнями, в связи с чем охранникам пришлось вводить пропускной режим.