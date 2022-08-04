Глава администрации Херсонской области госпитализирован

Возглавляющий администрацию Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации, исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.

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Сальдо сообщил в Telegram, что после его совещания с правительством области «подошел министр здравоохранения и, глядя на внешний вид» главы региона, «стал настаивать на немедленном медобследовании». Сальдо «отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации». После обсуждения с Елисеевым и «коллегами» Сальдо согласился. Елисеев будет исполнять обязанности главы администрации «на время отсутствия» Сальдо.

В июле Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах России, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей области, но и среди российских профессионалов и управленцев.