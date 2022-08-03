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52 минуты назад

В Москве и Петербурге откроют магазины duty free для дипломатов

Газета.Ru

Согласно постановлению правительства РФ, в Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипломатов и сотрудников международных организаций. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Москве и Петербурге откроют магазины duty free для дипломатов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломаты смогут приобрести за рубли, евро и доллары спиртное, табачные изделия, парфюмерию и косметику, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны и часы.

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Как заявил изданию первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, зоны duty free — это дополнительный источник получения валюты. Купить что-то в магазинах беспошлинной торговли можно будет только в розницу и при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и аккредитацию при МИД.

Магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге. Там организуют круглосуточное видеонаблюдение. Данные с камер будут хранить не менее тридцати дней, а контролировать торговлю в duty free будут таможенники.

Ранее «Газета.Ru» писала, что аэропорты просят открыть магазины дьюти-фри на внутренних российских рейсах

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