В Москве и Петербурге откроют магазины duty free для дипломатов

Согласно постановлению правительства РФ, в Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипломатов и сотрудников международных организаций. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Дипломаты смогут приобрести за рубли, евро и доллары спиртное, табачные изделия, парфюмерию и косметику, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны и часы.

Как заявил изданию первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, зоны duty free — это дополнительный источник получения валюты. Купить что-то в магазинах беспошлинной торговли можно будет только в розницу и при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и аккредитацию при МИД.

Магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге. Там организуют круглосуточное видеонаблюдение. Данные с камер будут хранить не менее тридцати дней, а контролировать торговлю в duty free будут таможенники.