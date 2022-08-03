Захарова отреагировала на запрет Нидерландов на названия сыров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на использование нидерландских названий сыров на фестивале в подмосковной Истре.

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В своем Telegram-канале она призвала россиян не обижаться на «посольство» страны, отметив, что данная «глупая» мера является для него не первой.

По словам Захаровой, диппредставительство Нидерландов в России запретило участникам фестиваля «Сыр. Пир. Мир» использовать в названии своих сыров наименования «Гауда», «Маасдам» и Эдам».

«Не обижайтесь на нидерландское посольство», — призвала она.

При этом Захарова поделилась, что недавно диппредставительство страны «само себе запретило использовать название "Голландия"» применительно к своему государству.