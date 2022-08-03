Минцифры предложило упростить вход на Госуслуги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект постановления правительства, которое позволит использовать информационные системы банков в качестве дополнительного способа аутентификаци на портале Госуслуг. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Обязательное условие — банки должны быть подключены к государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА).
Общественное обсуждение инициативы продлится до 17 августа.
В конце июля на Госуслугах появилась возможность подачи заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Заявления можно подать через специальную онлайн-форму до 24:00 5 сентября 2022 года.