Минцифры предложило упростить вход на Госуслуги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект постановления правительства, которое позволит использовать информационные системы банков в качестве дополнительного способа аутентификаци на портале Госуслуг. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Обязательное условие — банки должны быть подключены к государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА).

Общественное обсуждение инициативы продлится до 17 августа.