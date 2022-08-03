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33 минуты назад

Минцифры предложило упростить вход на Госуслуги

Парламентская газета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект постановления правительства, которое позволит использовать информационные системы банков в качестве дополнительного способа аутентификаци на портале Госуслуг. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Минцифры предложило упростить вход на Госуслуги
Фото: © Тимур Ханов/ПГ© Тимур Ханов/ПГ

Обязательное условие — банки должны быть подключены к государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА).

Общественное обсуждение инициативы продлится до 17 августа.

В конце июля на Госуслугах появилась возможность подачи заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Заявления можно подать через специальную онлайн-форму до 24:00 5 сентября 2022 года.

Общество,Минкомсвязь РФ,
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