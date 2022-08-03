Россиянкам назвали рекомендуемый возраст для пластических операций. Комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 3 августа.

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По словам звездного пластического хирурга Паруйра Минасяна, с 17 лет можно делать ринопластику, но только с разрешения родителей. При этом эксперт отметил, что с 18 лет также разрешается обратиться за помощью к профессионалу с целью подкорректировать форму груди.

В период от 20 до 30 лет женщинам можно проводить абдоминопластику, чтобы улучшить внешний вид живота и уменьшить его объем. Согласно наблюдениям врача, к упомянутой манипуляции пациентки наиболее часто прибегают, чтобы вернуть форму после родов.

Помимо этого, в данном возрасте многие девушки делают липосакцию. В то же время медик предупредил, что она проводится только после осмотра доктором боков пациентки, чтобы подтвердить необходимость в операции.

Минасян также рассказал, что в возрасте от 30 до 40 лет можно делать блефаропластику, а после 40 — подтяжку лица и груди. Однако специалист предупредил, что в обоих случаях перед тем, как лечь под нож хирурга, необходимо пройти консультацию у опытного специалиста.