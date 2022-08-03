Раскрыто значение розового костюма Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уже улетела из Тайваня, однако ее визит будут обсуждать еще долго. Так, стилист полного образа Даря Седунова увидела в розовом костюме политика некий агрессивный посыл. Об этом пишет «Слово и Дело».
Принято считать, что розовый цвет ассоциируется с нежностью и легкомысленностью, однако это далеко не так.
«Розовый — это тот же самый красный, только разбавленный, можно сказать "присыпанный белой краской". Таким образом, розовый — это красный, который отвечает за выражение агрессии, революции, вызова, и белый, который склонен смягчить данный посыл якобы искренней чистотой и благими намерениями, но по факту усилить первое», — объяснила Седунова.
По мнению стилиста, выбор костюма такого цвета вовсе не случайность. Цвет всегда фигурирует в создании имиджа, он говорит о человеке без слов. Не стоит сомневаться в том, что стилисты Пелоси прекрасно знают о силе цвета, его посыле и влиянии.
«Выход на трап самолета, встречающие репортеры у его подножья и громкое появление, где с первой секунды нужно было заявить о своих намерениях, ведь фото во всех СМИ с дальнего расстояния разлетелись в считанные минуты. И как же это сделать? Конечно же, при помощи цвета. Ни фактура ткани, ни запах, ни даже фасон не наделены такой силой», — отметила стилист.
Напомним, визит Пелоси на Тайвань наделал в мире много шума. Армия Китая тут же начала военные учения вокруг острова. Власти КНР уже наложили на Тайбэй ряд санкций. Экс-президент США Дональд Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за ее визита. По его словам, все, за что берется спикер, заканчивается плохо, включая две провалившихся попытки его импичмента.