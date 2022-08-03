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33 минуты назад

Раскрыто значение розового костюма Пелоси

Елена Прошина

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уже улетела из Тайваня, однако ее визит будут обсуждать еще долго. Так, стилист полного образа Даря Седунова увидела в розовом костюме политика некий агрессивный посыл. Об этом пишет «Слово и Дело».

Принято считать, что розовый цвет ассоциируется с нежностью и легкомысленностью, однако это далеко не так.

«Розовый — это тот же самый красный, только разбавленный, можно сказать "присыпанный белой краской". Таким образом, розовый — это красный, который отвечает за выражение агрессии, революции, вызова, и белый, который склонен смягчить данный посыл якобы искренней чистотой и благими намерениями, но по факту усилить первое», — объяснила Седунова.

По мнению стилиста, выбор костюма такого цвета вовсе не случайность. Цвет всегда фигурирует в создании имиджа, он говорит о человеке без слов. Не стоит сомневаться в том, что стилисты Пелоси прекрасно знают о силе цвета, его посыле и влиянии.

«Выход на трап самолета, встречающие репортеры у его подножья и громкое появление, где с первой секунды нужно было заявить о своих намерениях, ведь фото во всех СМИ с дальнего расстояния разлетелись в считанные минуты. И как же это сделать? Конечно же, при помощи цвета. Ни фактура ткани, ни запах, ни даже фасон не наделены такой силой», — отметила стилист.

Напомним, визит Пелоси на Тайвань наделал в мире много шума. Армия Китая тут же начала военные учения вокруг острова. Власти КНР уже наложили на Тайбэй ряд санкций. Экс-президент США Дональд Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за ее визита. По его словам, все, за что берется спикер, заканчивается плохо, включая две провалившихся попытки его импичмента.

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