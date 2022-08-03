Раскрыто значение розового костюма Пелоси

«Выход на трап самолета, встречающие репортеры у его подножья и громкое появление, где с первой секунды нужно было заявить о своих намерениях, ведь фото во всех СМИ с дальнего расстояния разлетелись в считанные минуты. И как же это сделать? Конечно же, при помощи цвета. Ни фактура ткани, ни запах, ни даже фасон не наделены такой силой», — отметила стилист.