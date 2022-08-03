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1 час назад

Диагноз Чубайса окончательно подтвердился

News.ru

Бывшему спецпредставителю президента России по связям с международными организациями Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре (СГБ), сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу экс-политика Авдотью Смирнову. Уточняется, что состояние Чубайса стабильное, однако он по-прежнему находится в реанимации — плохо функционируют ноги и руки, не закрывается глаз, частичный паралич лица.

Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре. Состояние стабилизировалось , но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, — написала Собчак.

Также она опровергла сообщения ряда СМИ, которые называют болезнь Чубайса последствием перенесенного коронавируса. По ее словам, он переболел им в 2020 году, а последнюю прививку сделал полгода назад.

Инцидентом с Чубайсом заинтересовались итальянские спецслужбы

31 июля стало известно, что Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник. Ему поставили предварительный диагноз: СГБ — быстроразвивающуюся мышечную слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы. Сам экс-политик оценил свое состояние как стабильное, средней степени тяжести.

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