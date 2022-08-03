Бывшему спецпредставителю президента России по связям с международными организациями Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре (СГБ), сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу экс-политика Авдотью Смирнову. Уточняется, что состояние Чубайса стабильное, однако он по-прежнему находится в реанимации — плохо функционируют ноги и руки, не закрывается глаз, частичный паралич лица.

Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре. Состояние стабилизировалось , но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, — написала Собчак.

Также она опровергла сообщения ряда СМИ, которые называют болезнь Чубайса последствием перенесенного коронавируса. По ее словам, он переболел им в 2020 году, а последнюю прививку сделал полгода назад.