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13 минут назад

Президент РАО Ольга Васильева госпитализирована в Москве

Агентство «Москва»

Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом она сама сообщила Агентству городских новостей «Москва».

Президент РАО Ольга Васильева госпитализирована в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Госпитализация и госпитализация - вот и все комментарии. <…> Да, я болею», - сказала Васильева.

Причину своей госпитализации глава РАО не уточнила.

В пресс-службе РАО, в свою очередь, сообщили агентству, что Васильева находится на больничном.

«Президент РАО Ольга Юрьевна Васильева находится на больничном. Академия работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации главы РАО из-за коронавируса.

Общество,Ольга Васильева,Российская академия образования,
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