Президент РАО Ольга Васильева госпитализирована в Москве

Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом она сама сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Госпитализация и госпитализация - вот и все комментарии. <…> Да, я болею», - сказала Васильева.
Причину своей госпитализации глава РАО не уточнила.
В пресс-службе РАО, в свою очередь, сообщили агентству, что Васильева находится на больничном.
«Президент РАО Ольга Юрьевна Васильева находится на больничном. Академия работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации главы РАО из-за коронавируса.