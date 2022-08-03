«Госуслуги» назвали список бесплатных справок для россиян

При наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» можно заказать несколько видов справок. Некоторые формируются онлайн. Подробности опубликованы в telegram-канале портала.

Фото: Полина Зиновьева Полина Зиновьева

О доходах

Такая справка необходима, чтобы подтвердить доходы. В банке человек может подтвердить свои доходы при оформлении налоговых вычетов. В такой справке есть информация о зарплате и удержанном НДФЛ.

О выплаченной пенсии

Благодаря этой справке можно узнать размер выплат за определенный период. Она может понадобиться для оформления субсидий, льготных проездных, а также кредитов и скидочных карт.

О статусе предпенсионера

Этот документ предоставляет возможность воспользоваться льготами и гарантиями. Например, для назначения пособия по безработице в повышенном размере, оплаты выходного для диспансеризации или освобождения от налогов.

О праве на набор социальных услуг

В справке прописывают категорию льготника, срок для ежемесячной выплаты и набор социальных услуг. С этим документом можно получать лекарства, оформлять льготный проезд и лечение в санатории.

Об отсутствии судимости

Справка может понадобиться при устройстве на работу, оформлении опеки или усыновлении.

Об остатке маткапитала

Для проверки суммы, которой можно распорядиться при покупке жилья, оплате обучения детей и других установленных законом целей.