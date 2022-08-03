«Госуслуги» назвали список бесплатных справок для россиян

При наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» можно заказать несколько видов справок. Некоторые формируются онлайн. Подробности опубликованы в telegram-канале портала.
Такая справка необходима, чтобы подтвердить доходы. В банке человек может подтвердить свои доходы при оформлении налоговых вычетов. В такой справке есть информация о зарплате и удержанном НДФЛ.
Благодаря этой справке можно узнать размер выплат за определенный период. Она может понадобиться для оформления субсидий, льготных проездных, а также кредитов и скидочных карт.
Этот документ предоставляет возможность воспользоваться льготами и гарантиями. Например, для назначения пособия по безработице в повышенном размере, оплаты выходного для диспансеризации или освобождения от налогов.
В справке прописывают категорию льготника, срок для ежемесячной выплаты и набор социальных услуг. С этим документом можно получать лекарства, оформлять льготный проезд и лечение в санатории.
Справка может понадобиться при устройстве на работу, оформлении опеки или усыновлении.
Для проверки суммы, которой можно распорядиться при покупке жилья, оплате обучения детей и других установленных законом целей.
Россиян часто интересует вопрос, могут ли отменить или снизить выплату на ребенка, если после назначения изменился доход или состав семьи. «Госуслуги: для родителей» в telegram-канале прояснили ситуацию.