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15 минут назад

В России за сутки госпитализировали 2 038 человек с COVID-19

Москва24

В России за последние сутки госпитализировали 2 038 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 3,9% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В России за сутки госпитализировали 2 038 человек с COVID-19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Всего выявлено 14 638 новых случаев коронавируса. Большинство из них пришлось на Москву – 5 720 случаев, Санкт-Петербург – 1 781, Московскую область – 906.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 43 человека. Между тем после прохождения лечения выздоровели 10 266 пациентов.

С начала пандемии в стране выявили 18 636 741 случай COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 18 000 314 человек.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ из числа уязвимых групп надевать маски при проезде в общественном транспорте.

В ведомстве напомнили, что заболевание новыми подвариантами "Омикрон"-штамма коронавируса протекает в легкой форме, но по-прежнему способна провоцировать осложнения у наиболее незащищенных граждан.

Общество,Роспотребнадзор,
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