Бутина предложила сажать родителей из-за использования детьми VPN

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в эфире шоу журналиста Владимира Соловьева предложила сажать родителей детей из Екатеринбурга. По ее словам, судить следует тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы для использования заблокированных социальных сетей.

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«Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей, воспитать, значит нас нет», — сказала депутат.

На ее заявление отреагировал Соловьев, приведя в пример Екатеринбург, граждане которого выступали против буквы Z.

«Предлагаешь посадить их родителей?» — спросил журналист у депутата.

На данный вопрос Бутина уверенно ответила: «Конечно».