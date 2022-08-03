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29 минут назад

Депутат Бутина предложила Соловьеву сажать свердловских родителей

Ura.Ruиещё 1

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в эфире шоу журналиста Владимира Соловьева предложила сажать родителей детей из Екатеринбурга. По ее словам, судить следует тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы для использования заблокированных социальных сетей.

Бутина предложила сажать родителей из-за использования детьми VPN
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей, воспитать, значит нас нет», — сказала депутат.

На ее заявление отреагировал Соловьев, приведя в пример Екатеринбург, граждане которого выступали против буквы Z.

«Предлагаешь посадить их родителей?» — спросил журналист у депутата.

На данный вопрос Бутина уверенно ответила: «Конечно».

Ранее Соловьев обвинил екатеринбургский Ельцин Центр в осуждении спецоперации на Украине. Также в шоу Владимира Соловьева его соведущие предложили скинуться на бульдозер, чтобы снести ЕЦ. Причиной журналисты посчитали визит в Екатеринбург немецкого посла фон Гайра, который намеревался устроить в Ельцин Центре встречу с «представителями гражданского общества».

Общество,Мария Бутина,Владимир Соловьев,Ельцин-центр,Комитет госдумы по международным делам,
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