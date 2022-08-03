Пока вы спали: последствия визита Пелоси и заморозка активов РФ

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Визит Пелоси может обернуться блокадой Тайваня

Китай не будет нагнетать ситуацию и переходить к военным действиям против Тайваня, но визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй без внимания не оставит. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Китай явно не желает эскалации, однако на фоне визита высокопоставленного американского политика Пекин уже приостановил импорт продукции более чем 180 островных продовольственных компаний. При этом Тайваню стоит готовиться к усилению заходов китайской авиации в зону ПВО острова, разведывательным полетам вблизи него, а также массовым учениям китайской армии, считают эксперты.

Российские компании начали занимать в юанях

Размещение компанией «Русал» юаневых облигаций создает прецедент для всего российского рынка и в перспективе по этому пути могут пойти и другие крупные игроки. При этом о привлечении китайских инвестиций в Россию говорить пока рано, так как это пока локальные облигации, обращающиеся на внутреннем рынке, пояснили опрошенные «Известиями» экономисты.

По словам экспертов, чтобы механизм фондирования в юанях работал эффективно, занимать в нем должны компании, экспортирующие товары и услуги в Китай. При этом в перспективе российские компании смогут привлекать и входящий юаневый капитал, чему поспособствует политика России, которая «каждый раз находила способ расплатиться с партнерами, несмотря на блокировки со стороны недружественных государств».

Франция заморозила российские активы на 1,2 млрд евро

По словам представителя Минфина Франции Гийома Валетт-Вала, в рамках персональных санкций в республики заблокированы принадлежащие россиянам как финансовые, так и нефинансовые активы на сумму около €1,2 млрд. Объем замороженных средств не учитывает заблокированное имущество Центробанка РФ, пишут «Известия».

Эксперты отметили, что размещение активов в той или иной стране – это «некая дань уважения ее стабильности», и сейчас многие из тех, кто держит накопления в той же Франции, задумаются. В перспективе можно ожидать отток капитала из европейских стран, констатировали они.

Молдавия ждет отключения газа

Власти Молдавии, заморозившие отношения с Россией на фоне украинского кризиса, готовятся к сложной зиме и ожидают прекращения поставок «Газпромом». В правительстве разработаны три сценария развития ситуации и все они негативные, отмечает «Коммерсант».

По словам вице-премьера страны Андрея Спыну, правительство работает над снижением потребления газа в зимний период, призвав в добровольном порядке снизить его на 15%, а также закупает мазут и уголь для ТЭЦ крупных городов. Спыну не исключил, что в перспективе будут изысканы площади, чтобы засадить их «энергетическими растениями» вроде ив, чтобы потом пускать их на дрова.

«Газпром» заработает на обвале газового экспорта

Данные российской компании «Газпром» свидетельствуют о продолжающемся падении газового экспорта на фоне снижения спроса со стороны европейских стран. Так, в июне он упал на 50%, в июле – уже почти на 59%. Однако выпавшие объемы с лихвой компенсирует высокая цена, пишет «Коммерсант».