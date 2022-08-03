Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлены до 11 августа

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Согласно публикации на сайте ведомства, ограничение будет действовать до 03:45 по мск 11 августа.

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Все так же для приема самолетов остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, что ограничения начали действовать с 24 февраля, после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснял, что запрет будут продлевать до тех пор, пока на Украине не завершатся боевые действия. Мера необходима для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.