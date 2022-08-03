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41 минуту назад

Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлены до 11 августа

Никита Бородкин

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Согласно публикации на сайте ведомства, ограничение будет действовать до 03:45 по мск 11 августа.

Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлены до 11 августа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все так же для приема самолетов остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, что ограничения начали действовать с 24 февраля, после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснял, что запрет будут продлевать до тех пор, пока на Украине не завершатся боевые действия. Мера необходима для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее Росстат сообщал, что в первом полугодии текущего года пассажирооборот отечественных авиакомпаний вырос на 3,3%. По их подсчетам, он составит 94 млрд пассажиро-километров. При этом в июне показатель оказался на 14% ниже, чем годом ранее и достиг лишь 20,6 млрд пассажиро-километров.

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