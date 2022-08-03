В Белгородской области закроют школы и детсады на границе с Украиной

В Белгородской области закроют школы и детские сады в пятикилометровой приграничной зоне. Как заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, с 1 сентября учебные и дошкольные заведения не начнут свою работу в Белгородском и Шебекинском районах, а также округах Красная Яруга, Грайворон и Борисовка.

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Как отметил Гладков, вопрос жизни и безопасности «каждого ребенка и каждого взрослого» является приоритетом властей. Губернатор подчеркнул, что решение было принято после множества вопросов, поступивших от родителей и учителей.

Даты открытия школ в указанных районах не уточняются, в остальных они начнут работать с 1 сентября. Детей из приграничных муниципалитетов отправят в учебные заведения, которые определят местные власти.

Напомним, что после начала спецоперации силы киевского режима неоднократно обстреливали приграничные области России, в том числе и Белгородскую область.