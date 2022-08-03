В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

В Белгородской области закроют школы и детсады на границе с Украиной

Никита Бородкин

В Белгородской области закроют школы и детские сады в пятикилометровой приграничной зоне. Как заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, с 1 сентября учебные и дошкольные заведения не начнут свою работу в Белгородском и Шебекинском районах, а также округах Красная Яруга, Грайворон и Борисовка.

В Белгородской области закроют школы и детсады на границе с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Гладков, вопрос жизни и безопасности «каждого ребенка и каждого взрослого» является приоритетом властей. Губернатор подчеркнул, что решение было принято после множества вопросов, поступивших от родителей и учителей.

Даты открытия школ в указанных районах не уточняются, в остальных они начнут работать с 1 сентября. Детей из приграничных муниципалитетов отправят в учебные заведения, которые определят местные власти.

Напомним, что после начала спецоперации силы киевского режима неоднократно обстреливали приграничные области России, в том числе и Белгородскую область.

Так, 3 июля Гладков рассказал об обстреле Белгорода. Повреждения получили 11 многоквартирных и около 40 частных домов, трое человек погибли, еще четверо пострадали. 15 июля стало известно, что в Грайвороне на библиотеку сбросили самодельную бомбу с квадрокоптера — строение получило незначительные повреждения, однако в инциденте пострадавших нет.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители