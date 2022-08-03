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23 минуты назад

В России и Белоруссии появится возможность сдать ряд версий экзамена TOEFL

Газета.Ruиещё 3

Граждане России и Белоруссии с 4 августа смогут сдать экзамен по английскому языку TOEFL в удаленном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании ETS.

В России появится возможность сдать TOEFL
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — сказали в компании.

При этом в экзаменационных центрах в этих странах сдать экзамен будет невозможно.

Ранее американская компания ETS подтвердила, что уже неделю отказывает гражданам России в возможности сдавать экзамен TOEFL на знание английского языка по указанию властей США.

TOEFL — экзамен на уровень владения английским, который необходимо сдавать для учебы или трудоустройства в англоязычных странах.

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