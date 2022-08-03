В России появится возможность сдать TOEFL

Граждане России и Белоруссии с 4 августа смогут сдать экзамен по английскому языку TOEFL в удаленном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании ETS.
«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — сказали в компании.
При этом в экзаменационных центрах в этих странах сдать экзамен будет невозможно.
Ранее американская компания ETS подтвердила, что уже неделю отказывает гражданам России в возможности сдавать экзамен TOEFL на знание английского языка по указанию властей США.
TOEFL — экзамен на уровень владения английским, который необходимо сдавать для учебы или трудоустройства в англоязычных странах.