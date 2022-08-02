Две трети россиян никогда не были за границей

Менее года назад в отпуск за рубеж выезжали только 2% респондентов.
Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование фонда «Общественное мнение». Оно показало, что почти каждый десятый отдыхал за рубежом десять и более лет назад.
На отдых в другие регионы России 20% опрошенных выезжали менее года назад, 17% — от года до трёх лет, от трёх до пяти лет — 8%, каждый третий никогда не ездил в другие регионы страны.
Из тех, кто отдыхал в российских регионах, 35% были в Сочи и на курортах Краснодарского края, 19% — в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму, 14% путешествовали по Поволжью, 10% проехались по городам Золотого кольца и по Северному Кавказу, 5% были на Байкале и Алтае.