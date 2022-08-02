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1 час назад

Петербурженка родила первенца в 56 лет

Елена Прошина

Жительница Санкт-Петербурга Инна Меркушева в 56 лет в первый раз стала мамой. Об этом в своем аккаунте в «ВКонтакте» сообщила пресс-служба петербургского роддома №10.

Россиянка родила первенца в 56 лет
Фото: ВконтактеВконтакте

Меркушева родила мальчика весом 3,050 килограмма и ростом 49 сантиметров. Он появился на свет с помощью хирургического вмешательства, но все прошло хорошо. И мама, и мальчик полностью здоровы. Петербурженка планирует дать своему первенцу имя Евгений.

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Отмечается, что Меркушева родилась в семье военного и, повзрослев, пошла по стопам отца. Сначала она служила в сухопутных войсках, а затем на военно-морской базе. Демобилизовалась Меркушева в звании старшего матроса. Именно из-за специфики работы ей и не удавалось долгое время забеременеть. После демобилизации женщина наконец смогла пройти курс лечения и забеременеть.

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