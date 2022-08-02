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25 минут назад

Россиянам запретили сдавать экзамен TOEFL

Елена Прошина

Компания ЕТС, организаторы международного экзамена по английскому языку TOEFL, запретила регистрацию и участие для граждан России. Об этом сообщает журнал Forbes.

Россиянам запретили сдавать экзамен TOEFL
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Результаты экзамена TOEFL могут использоваться для поступления в зарубежные вузы. Однако сейчас результаты уже сданного теста также стали недоступны для россиян. Введённый запрет объясняют требованием Минфина США, но деталей этих требований компания ETC не раскрыла.

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Напомним, что это не первый подобный случай. Ранее для жителей РФ была приостановлена регистрация на все экзамены английского языка IELTS. Этот международный экзамен позволяет определить уровень знаний и навыки владения английским языком у людей, для которых он не родной.

Общество,Казначейство США,
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