Россиянам запретили сдавать экзамен TOEFL

Компания ЕТС, организаторы международного экзамена по английскому языку TOEFL, запретила регистрацию и участие для граждан России. Об этом сообщает журнал Forbes.
Результаты экзамена TOEFL могут использоваться для поступления в зарубежные вузы. Однако сейчас результаты уже сданного теста также стали недоступны для россиян. Введённый запрет объясняют требованием Минфина США, но деталей этих требований компания ETC не раскрыла.
Напомним, что это не первый подобный случай. Ранее для жителей РФ была приостановлена регистрация на все экзамены английского языка IELTS. Этот международный экзамен позволяет определить уровень знаний и навыки владения английским языком у людей, для которых он не родной.