В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей

Lenta.ru

47-летний режиссер театра и кино Константин Богомолов рассказал об отношении к русским за границей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кинодеятель, который сейчас находится в отпуске, заявил, что не заметил за границей русофобии.

«Нет никакой враждебности к русским. От слова "совсем". Об инцидентах с отказом обслужить — о них читал, но не сталкивался. А своими глазами вижу только доброжелательность», — отметил Богомолов.

Режиссер добавил, что люди из разных сфер деятельности, за исключением тех, кто занимается политикой, уважительно относятся к русским вопреки тому, что он слышал ранее:

«Это будет наверное неприятно "стыдящимся", но в Европе я встречаю — везде среди простых людей, занимающихся делом, а не политикой — среди водителей, владельцев и сотрудников магазинов, ресторанов и кафе, отельных служащих, просто людей в самолетах и поездах, на вокзалах и на улицах, среди молодежи, средневозрастных, пожилых — везде и всюду только радушие к русским».

В начале июня российский государственный деятель Виталий Милонов раскритиковал постановку Богомолова под названием «Король Лир». По словам политика, идея спектакля режиссера была связана с тем, что театральный деятель хотел покинуть страну в образе «мученика русофоба», что помогло бы ему быть принятым на Западе. Позже Богомолов отреагировал на высказывания Милонова.

Общество,Виталий Милонов,Константин Богомолов,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители