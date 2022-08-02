Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей

«Это будет наверное неприятно "стыдящимся", но в Европе я встречаю — везде среди простых людей, занимающихся делом, а не политикой — среди водителей, владельцев и сотрудников магазинов, ресторанов и кафе, отельных служащих, просто людей в самолетах и поездах, на вокзалах и на улицах, среди молодежи, средневозрастных, пожилых — везде и всюду только радушие к русским».