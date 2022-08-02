Соловьев объяснил покупку виллы в Италии

«Мне не нравится погода в Крыму. Мне не нравится инфраструктура Крыма. Я был последний раз в Крыму в 82-м году. И мне там не понравилось. Я и в Сочи был. Мне и там не понравилось. Алтай, Байкал — туда лететь далеко. С нашей работой невозможно. У меня гигантский дом в Подмосковье. Собственность гораздо дороже, чем в Италии. Зачем мне далеко забираться, если я не могу туда летать?» - говорил тогда телеведущий.