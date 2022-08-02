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1 час назад

Соловьев объяснил покупку виллы в Италии

Елена Прошина

Телеведущий Владимир Соловьев никогда не скрывал, что владеет недвижимостью заграницей. В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, зачем купил виллу в Италии. По его словам, на это его подтолкнуло желание сэкономить.

Соловьев объяснил покупку виллы в Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист признался, что ему не нравится отдыхать на российском юге, а на Алтай и Байкал лететь далеко.

«Мне не нравится погода в Крыму. Мне не нравится инфраструктура Крыма. Я был последний раз в Крыму в 82-м году. И мне там не понравилось. Я и в Сочи был. Мне и там не понравилось. Алтай, Байкал — туда лететь далеко. С нашей работой невозможно. У меня гигантский дом в Подмосковье. Собственность гораздо дороже, чем в Италии. Зачем мне далеко забираться, если я не могу туда летать?» - говорил тогда телеведущий.

По его словам, он не хочет изображать человека, у которого ничего нет, так как всю жизнь «пашет» и платит «бешеные налоги».

«Да, я купил дом в Италии. И что? Если бы я летал и платил за проживание в гостинице — это нормально. А если я посчитал, что дешевле купить дом… Когда гигантскую семью вывозишь. Это уже отбилось много раз», - подчеркнул Соловьев.

Напомним, весной недвижимость Соловьева на озере Комо арестовали. После этого неизвестные пытались устроить пожар на одной из вилл. На следующий день неизвестные проникли на территорию второй виллы Соловьева и залили бассейн красной краской.

Общество,Владимир Соловьев,
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