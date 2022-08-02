Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом гражданам из уязвимых категорий. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан, — уточнили в Роспотребнадзоре.

В условиях роста заболеваемости гражданам таких категорий следует внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент в ситуации с коронавирусом наблюдается тревожная динамика. По его словам, власти пока не вводят дополнительных ограничений, но обеспокоенным гражданам можно проявить инициативу и самостоятельно соблюдать необходимые меры предосторожности.